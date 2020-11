Hamdi Nagguez : « L’ES Tunis ? Je ne suis pas là pour l’argent »

Invité sur les ondes d’ExpressFM, le nuveau latéral droit de l’Espérance Sportive de Tunis, Hamdi Nagguez est revenu sur son passage au parc B : « C’était difficile, surtout après la campagne menée par Mortada Mansour. Plusieurs clubs avaient peur de me recruter. Les Sang et Or m’ont approché et je suis satisfait de mon transfert. L’offre de l’ES Tunis, qui est un très grand club, était très intéressante. Je ne pouvais pas dire non et ce n’est pas une question économique. Je suis là pour revenir au top, gagner et remporter des titres. L’Etoile ? Je respecte tout le monde et je comprends certaines réactions ».

GnetNews