Hand-Amical : La Tunisie domine le Qatar

Le deuxième match amical entre la Tunisie et le Qatar a tourné en faveur des Tunisiens. Cette fois, les joueurs de Casal se sont imposés contre leur adversaire (23/20) après avoir terminé la première période sur le score de parité (11/11). La première rencontre entre les deux sélections s’était terminée sur le score de 22/22.

Ces deux matchs ont été disputés dans le cadre des préparations pour le Mondial de Handball qui aura lieu du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède. La Tunisie commencera l’aventure face au Bahreïn et enchainera avec la Belgique et ensuite le Danemark.

GnetNews