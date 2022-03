Hand-Ball – Coupe : CSSE-CA choc des 8Ã¨mes de finale

Hand-Ball – Coupe : CSSE-CA choc des 8èmes de finale

Voici le résultat du tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Hand-Ball. A noter que les matchs auront lieu le samedi 2 avril :

CS Sakiet Ezzit – Club Africain

US Temimienne – EBS Beni Khiar

CHB Jemmal – Stade Tunisien

CHB Ksour Essef – AS Medjez El Bab

EM Mahdia – AS Téboulba

CS Moknine – ES Tunis

AS Hammamet – Olympique Soliman

ES Sahel – CS Msaken

