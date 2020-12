Hand-Ball : Deux renforts de taille pour le Club Africain

L’équipe de Hand-Ball du Club Africain vient d’enregistrer deux renforts de taille. Selon les dernières informations, Sajjad Nadri et Sofien Ben Djilali se sont engagés pour deux saisons. Le premier est un international iranien (30 ans) qui évolue au poste d’arrière droit. Quant au second, il est international algérien (25 ans) et occupe le poste de pivot.

