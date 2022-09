Hand-CACC : Derby tunisois en demi-finale

L’Espérance Sportive de Tunis a dominé Al Salimiyah du Koweït (35/25) au terme du quart de finale de la Coupe arabe des clubs champions de Handball. Les Sang et or affronteront le Club Africain en demi-finale. Les Rouges et Blancs avaient éliminé les Algériens du MC Alger (32/27). Le Derby aura lieu dimanche prochain.

L’autre demi-finale opposera le Zamalek au SC Koweït.

GnetNews