Hand – CM 2021 – Tunisie : Liste des convoqués

Le staff technique de la sélection tunisienne de Hand-Ball a dévoilé, dimanche soir, la liste des 20 joueurs convoqués pour prendre part au mondial 2021, prévu en Egypte du 13 au janvier. La FTHB a précisé que la liste des 16 qui disputeront le tournoi sera communiquée une heure avant le coup d’envoi de la première rencontre.

Gardiens de but : Marouane Maggaiez (Club Africain), Marwen Soussi (CS Sakiet Ezzit), Mehdi Harbaoui (Sélestat)- Ailiers Gauches : Ghassen Toumi (CS Sakiet Ezzit) – Arrières Gauches : Mosbah Sanai (Club Africain), Oussama Jaziri (Al Ahly), Youssef Maaref, Skander Zaied, Hazem Bacha (ES Tunis) – Khaled Haj Youssef (Duhail) Rami Fekih (AS Téboulba) – Demi-centres : Mohamed Soussi (Tremblay), Amine Darmoul (ES Sahel) – Pivots : Islem Jebali (AS Hammamet), Jihed Jaballa (Tatran Presov) – Ghazi Belghali (ES Sahel) – Arrières Droits : Anouar Ben Abdallah (Tatran Presov), Achref Margheli (Al Khaleej) – Ailiers Droits : Issam Rzig (ES Sahel), Ramzi Majdoub (ES Tunis).

Programme du premier tour :

15 janvier à 20H30 : Tunisie – Pologne

17 janvier à 18H00 : Tunisie – Brésil

19 janvier à 18H00 : Tunisie – Espagne

