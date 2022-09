Hand-Super Globe 2022 : Voici les adversaires de l’Espérance de Tunis

Après avoir dominé le Zamalek en finale de la Coupe arabe des clubs champions, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu son billet pour partir disputer le tournoi du Super Globe 2022 qui sera organisé en Arabie Saoudite en octobre. Le tirage au sort des groupes de cette compétition a placé les Sang et or dans le groupe D en compagnie de Barcelone et du Club Ministros du Mexique.

