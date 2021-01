Hand – cm 2021 – Tej : « L’absence de Boughanmi a pesé lourd »

L’ancien capitaine de la sélection tunisienne de Hand-Ball, Issam Tej, a déclaré, samedi sur les ondes d’IFM que la Tunisie a raté le match le plus important du championnat du monde : « Nos joueurs ont très bien débuté la rencontre mais ensuite beaucoup d’erreurs ont été commises à cause de la précipitation et du manque d’expérience. Je pense qu’ils étaient surexcités. Je pense que ce match était la clé de la qualification et que nos chances de passer au prochain tour sont faibles ».

Interrogé à propos des choix du staff technique, l’ex-meilleur pivot du championnat de France a regretté l’absence d’Oussama Boughanmi : « Je ne critique pas les choix du coach et je ne doute pas des qualités des joueurs sélectionnés mais à mon avis Jaziri aurait pu avoir plus de temps de jeu. L’absence de Boughanmi s’est faite ressentir. L’équipe avait besoin d’un leader face à la Pologne. Soyons honnêtes, il fait partie des meilleurs ailiers au monde. Ne me dites pas qu’il a été écarté pour des raisons techniques ».