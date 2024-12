Handball : Aucun changement aprÃ¨s la treiziÃ¨me journÃ©e du championnat

Handball : Aucun changement après la treizième journée du championnat

Trous les matchs comptant pour la treizième journée du championnat de handball ont été disputés ce samedi après midi. Voici tous les résultats et le classement.

AS Hammamet 15-32 Espérance de Tunis

AS Teboulba 26-34 Club Africain

CS Sakiet Ezzit 27-25 Baath Beni Khiar

Union Sportive Témimienne 25-29 SC Moknine

CHB Jammel 25-22 EM Mahdia

CS Msaken 25-26 Etoile du Sahel

Classement :

1- Espérance de Tunis 37 pts

2- CS Sakiet Ezzit 34 pts

3- Club Africain 34 pts

4- EM Mahdia 29 pts

5- Baath Beni Khiar 28 pts

6- CHB Jammel 26 pts

7- AS Hammamet 25 pts

8- Etoile du Sahel 24 pts

9- SC Moknine 22 pts

10- AS Teboulba 21 pts

11- CS Msaken 18 pts

12- US Témimienne 15 pts