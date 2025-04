Handball-CACC : L’Espérance retrouve Al Ahly

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball a placé l’Espérance Sportive de Tunis dans le groupe B.

Lesn Sang et or affronteront Al Ahly d’Égypte, l’Étoile Rouge de Côte d’Ivoire, les Fans du Cameroun, l’Étoile du Congo et les FAR du Maroc.

La compétition se tiendra en Égypte, du 14 au 26 mai 2025.