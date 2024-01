Haniyeh confirme l’assassinat de Arouri et révèle les noms des six autres dirigeants et cadres de Hamas tués dans la même frappe israélienne

Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamiste Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré que l’assassinat par l’occupation israélienne, du vice-président du bureau politique du mouvement, Salah Arouri, est « une opération terroriste et une violation de la souveraineté du Liban », annonçant six autres martyrs dans la même attaque.

Dans une allocution télévisée, mardi soir, il a révélé que l’occupation a tué deux dirigeants dans les brigades al-Qassam : Samir Afendi et Azzam al-Akraa, et quatre autres cadres du mouvement en l’occurrence : Mahmoud Zaki Chahine, Mohamed Bechacha, Mohamed Raïs, et Ahmed Hamoud.

L’occupation ne réussira pas à briser la résilience de notre peuple et de sa vaillante résistance, a-t-il souligné, cité par al-Jazeera, affirmant que « l’occupation sioniste nazie aura à assumer la responsabilité des répercussions de cette action terroriste ».

Salah Arouri et les autres dirigeants et cadres de Hamas ont été tués dans une frappe israélienne, mardi soir, contre le bureau du mouvement dans la banlieue Sud de Beyrouth.

