Haniyeh dément que ses trois fils tués dans un raid israélien soient des combattants de Hamas

Le chef du bureau politique de Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré que « le mouvement s’attèle encore à parvenir à un accord ».

Cette déclaration est intervenue après que trois de ses enfants sont tombés en martyrs, par des raids israéliens dans la bande de Gaza, à l’heure où des discussions se déroulent entre l’occupation israélienne et Hamas avec une médiation américano-égypto-qatarie, visant à parvenir à une trêve, pour mettre un terme à la guerre qui se poursuit depuis plus de six mois dans l’enclave palestinienne.

Dans une déclaration à Reuters, Haniyeh a déclaré : « nous cherchons à parvenir à un accord ».

Il a ajouté qu' »Israël use d’atermoiements jusqu’à l’heure, et esquive toute réponse aux revendications pour parvenir à un accord ».

Il a, par ailleurs, démenti que ses fils tués dans un raid israélien soient des combattants dans le mouvement.

Trois fils de Haniyeh ont péri dans un raid israélien perpétré sur le camp des réfugiés Chati au Nord de Gaza, Hazzem, Emir et Mohamed, ainsi que ses petits enfants, Amel, Khaled et Razzen, selon des sources palestiniennes.

Dans une déclaration à Al-Jazeera, Haniyeh a déclaré qu’au total 60 membres de sa famille sont tombés en martyrs, dont ses cousins germains.

Il a assuré que l’ensemble des enfants des dirigeants vivent dans la bande de Gaza et non seulement ses propres enfants et petits enfants, et sont mêlés à la population dans l’enclave palestinienne.

