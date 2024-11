Hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax : Inauguration d’un service de réanimation pédiatrique

Dans le cadre des efforts du ministère de la Santé pour améliorer la qualité des services de santé et renforcer les capacités hospitalières, l’hôpital universitaire Hédi Chaker à Sfax a inauguré un nouveau service d’anesthésie et de réanimation pour enfants, doté des équipements médicaux les plus modernes, apportant une avancée significative au secteur de la santé dans la région de Sfax et ses environs.

Le service de radiologie ainsi que le département de gynécologie-obstétrique ont également été équipés de dispositifs d’imagerie de haute technologie, incluant deux appareils d’échographie avancés, afin de soutenir les services médicaux et de fournir des diagnostics rapides et précis.

Ces équipements contribueront à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients, renforçant l’efficacité des services de santé et enrichissant l’expérience des patients au sein de l’hôpital.

Gnetnews