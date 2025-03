Hôpitaux régionaux : Saïed insiste sur un démarrage rapide des travaux

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 17 mars 2025 au palais de Carthage, la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarah Zaâfrani Zenzri, pour faire le point sur l’accord conclu entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe en vue de la construction de nouveaux hôpitaux dans les villes de Jelma, Haffouz, Makthar et Ghardimaou.

Le chef de l’État a insisté sur l’impératif de lancer les travaux dès le mois prochain, soulignant que toutes les études ont été finalisées dans les délais prévus.

Il a également évoqué la nécessité de développer d’autres projets dans plusieurs régions du pays, en coordination avec le ministère de la Santé. Par ailleurs, il a mis l’accent sur l’urgence d’accélérer la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure bloqués depuis plusieurs années.

Gnetnews