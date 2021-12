Houssem Hadj Ali : « 66% de posssession pour les EAU ? Inadmissible »

Le chroniqueur d’IFM, Houssem Hadj Ali est revenu sur le match qui a opposé la Tunisie aux Emirats Arabes Unis. L’ex joueur clubiste a critiqué l’approche de la sélection nationale surtout en deuxième période. Pour lui, le fait d’avoir mené au score ne justifie en rien le comportement du staff et de l’équipe : « Les statistiques sont là : 66% de possession en faveur des EAU. Pour moi c’est inadmissible d’avoir autant reculé à la reprise et laissé l’initiative à une équipe qui n’est sincèrement pas redoutable. Le problème c’est que cette attitude est devenue habituelle et ce n’est pas une bonne chose. D’ailleurs, on était à deux doigts d’encaisser le but de l’égalisation, mais Hassen a eu un énorme reflexe ».

