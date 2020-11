Hult Prize : Le plus grand concours dâ€™entrepreneuriat social, bientÃ´t Ã  la facultÃ© des sciences de Sfax

Hult Prize : Le plus grand concours d’entrepreneuriat social, bientôt à la faculté des sciences de Sfax

Le concours Hult Prize aura lieu le 13 décembre prochain à la faculté des sciences de Sfax (FSS). L’objectif est d’élire la meilleure des équipes d’entrepreneurs étudiants.

Le Hult Prize désigne et accompagne, chaque année, une start-up d’étudiants. En association avec les Nations-Unies, la fondation Bill Clinton et le soutien d’Education First, l’équipe gagnante sera capable de changer la vie de millions de personnes, grâce au million de dollar attribué au projet innovant et social.

« Le prix Hult est le plus grand moteur au monde pour le lancement de startups à but lucratif émanant des étudiants du monde entier. Ce concours leur permet de développer leurs compétences d’expression et de présentation, mais également de promouvoir l’esprit d’entreprise et la conscience sociale. Ce défi vise à s’attaquer aux problèmes les plus importants et les plus préoccupants du monde, tels que la pollution, la pauvreté et l’exploitation de l’énergie » déclare Carolina Coron Ruiz, en charge de l’organisation de l’évènement.

La faculté des sciences de Sfax organise cette compétition afin de donner une chance aux étudiants de lancer leur idée. La Fss organise et participe aux simulations onusiennes comme celles de Londres, Francfort, Genève, Grenoble et enfin New York. C’est donc avec un réel intérêt que l’association tente de promouvoir le Hult Prize au sein de FSS et de ses étudiants.

Cette année, pour les 12 ans du concours, le but est de construire les bases d’une entreprise qui fournira un travail significatif à 10 000 jeunes au sein de la prochaine décennie. Le lauréat mondial du prix gagnera 1 million de dollars pour lancer sa nouvelle entreprise sociale. La prochaine équipe récompensée sera, peut-être, la faculté des sciences.

L’équipe gagnante de FSS partira défendre son idée à Londres pour disputer la finale régionale du concours. Là-bas, les étudiants pourront développer leur projet, intégrer un incubateur d’entreprises, obtenir de précieux conseils techniques et stratégiques afin de se préparer au mieux pour la finale mondiale à New York.

d’après Communiqué