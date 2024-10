Ibrahim Bouderbala, Président de l’ARP, vote aux élections présidentielles

Ibrahim Bouderbala, Président de l’Assemblée des représentants du peuple, s’est rendu ce dimanche 6 octobre 2024, au bureau de vote de l’école de la Rue du Maroc à Rades pour exercer son droit de vote lors des élections présidentielles.

Au cours de sa visite, Bouderbala a observé les conditions de démarrage de l’opération électorale et a exprimé son espoir quant à la réussite de cet important scrutin. Il a souligné l’importance de cette élection dans le cadre du processus entamé depuis le 25 juillet 2021, qui s’est déroulé dans les délais impartis, en rappelant les étapes significatives déjà franchies, telles que l’adoption de la constitution, le référendum, les élections législatives, et les élections du conseil national des régions et des provinces.

Il a également exprimé son souhait de voir les citoyens tunisiens accomplir leur devoir civique lors de ces élections présidentielles, qui se tiennent en ce jour ensoleillé, afin de poursuivre cette marche vers un avenir porteur d’espoir et de sérénité pour le peuple tunisien.

Gnetnews