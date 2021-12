IFFHS : Ali Maâloul dans l’équipe africaine de l’année

L’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) a dévoilé, ce jeudi, l’équipe type africaine de l’année. Le latéral gauche de la sélection tunisienne et d’Al Ahly d’Egypte, Ali Maâloul y figure. Il est l’unique joueur de l’équipe qui évolue en Afrique.

Voici le 11 type : Edouard Mendy (Chelsea/Sénégal), Achraf Hakimi (Inter Milan, PSG/Maroc), Kalidou Koulibaly (Naples/Sénégal), Ali Maâloul (Al Ahly/Tunisie), Amadou Haidara (RB Leipzig/Mali), Idrissa Gueye (PSG/Sénégal), Franck Kessie (Milan AC/CIV), Riyad Mahrez (Man City/Algérie), Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), Sebastien Haller (Ajax/CIV), Sadio Mané (Liverpool/Sénégal).

GnetNews