IFSA Africa 2024 : Pour la promotion du tourisme culinaire tunisien

La Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques (FTRT) s’apprête à dynamiser le panorama culinaire tunisien à l’occasion de la 2ème édition du Salon International de l’Industrie Agroalimentaire en Afrique, baptisé « IFSA Africa 2024 ». Du 3 au 5 juillet 2024, au Parc des Expositions du Kram, cet événement majeur accueillera deux initiatives internationales sous l’égide de la FTRT, en partenariat avec ITNC Expo, l’organisateur du salon IFSA Africa.

D’une part, le Festival des Journées Internationales du Patrimoine Culinaire inaugure sa première édition. Il promet un périple gustatif à travers le monde pour mettre en avant la richesse et la diversité de la cuisine tunisienne et internationale. Cette initiative vise également à créer des liens et des échanges entre les professionnels de l’industrie agroalimentaire.

D’autre part, le Premier Concours International des Chefs de Cuisine offrira une plateforme pour favoriser les échanges et la collaboration entre les talents culinaires du monde entier.

La 2ème édition de l’IFSA Africa sera également marquée par cinq nouveaux événements et concours internationaux. Ces compétitions seront évaluées par un panel de jurés de renommée mondiale et comprendront la première « Coupe d’Afrique de Pizza », le « Carthage International Oil Competitions Pavillon », ainsi que les concours « Jeunes Talents », « Séniors », « Sushi Cup » et « Pâtisserie ».

