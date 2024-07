Inauguration du Consulat de Tunisie à Bologne

Mardi 2 juillet 2024, M. Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a présidé la cérémonie d’inauguration du Consulat de la République tunisienne à Bologne. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de M. Mourad Bourehla, Ambassadeur de Tunisie à Rome, de M. Afif Traouli, Consul de Tunisie à Bologne, ainsi que de représentants locaux, d’hommes d’affaires, d’universitaires italiens, de compétences tunisiennes et de membres du corps consulaire accrédité à Bologne.

Le drapeau national a été hissé au début de la cérémonie, marquant symboliquement l’ouverture officielle du Consulat et le commencement des services consulaires pour la communauté tunisienne résidant dans la région consulaire de Bologne, englobant les provinces d’Emilia Romagna et de Limerick, soit 14 provinces italiennes où vivent plus de 40 000 Tunisiens.

Cette initiative permet à la communauté tunisienne de bénéficier de services consulaires locaux, évitant ainsi de parcourir de longues distances jusqu’aux consulats de Gênes et de Rome. De plus, elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération décentralisée entre la Tunisie et l’Italie dans divers domaines, couvrant spécifiquement les deux provinces desservies par le nouveau consulat.

En discutant avec les premiers visiteurs du Consulat, M. le Secrétaire d’État a réaffirmé l’engagement de l’État tunisien à soutenir et à défendre les droits et les intérêts de sa communauté à l’étranger. Il a souligné l’importance de renforcer la relation avec les Tunisiens à l’étranger au-delà des services administratifs, en favorisant une coopération constructive et en encourageant l’implication des compétences tunisiennes dans le développement national.

À cette occasion, M. Ben Rjiba a annoncé la tenue du Forum National des Compétences Tunisiennes à l’étranger, prévu pour les 6 et 7 août 2024 à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis. Ce forum vise à promouvoir les échanges d’expériences et d’expertises entre les Tunisiens à l’étranger, renforçant ainsi leur rôle crucial dans le développement socio-économique de la Tunisie et établissant des liens durables avec leurs pays de résidence.

Les membres de la communauté ont exprimé leur fierté et leur satisfaction quant à l’ouverture du Consulat tunisien à Bologne, saluant les installations modernes mises à leur disposition au siège du Consulat.

Avec l’ouverture à Bologne, la Tunisie compte désormais six missions consulaires en Italie, renforçant ainsi sa présence diplomatique et consulaire pour mieux servir ses citoyens à l’étranger.

Gnetnews