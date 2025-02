Incendie dâ€™un bus scolaire Ã  Djerba : Aucune victime Ã  dÃ©plorer

Incendie d’un bus scolaire à Djerba : Aucune victime à déplorer

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin, aux alentours de 6 heures, à bord d’un bus scolaire articulé appartenant à la Société régionale de transport de Médenine. Le véhicule s’apprêtait à quitter la station de transport terrestre de Houmt Souk, à Djerba, lorsqu’il a pris feu, a indiqué Chokri Jaziri, porte-parole de la société.

Selon Jaziri, aucun passager ne se trouvait à bord du bus au moment de l’incident, ce qui a permis d’éviter des pertes humaines. Grâce à la réaction rapide des agents de la société, les autres véhicules stationnés à proximité ont été éloignés à temps, empêchant la propagation du feu. L’intervention des sapeurs-pompiers a ensuite permis de maîtriser l’incendie, qui n’a causé que des dégâts partiels au bus concerné.

D’après les premières constatations, l’incendie serait dû à un problème technique au niveau du moteur, bien que les causes exactes restent à déterminer. Le porte-parole de la société a souligné que le parc de bus, vieillissant et sollicité quotidiennement, fait l’objet d’une maintenance régulière. Il a également annoncé qu’un programme de renouvellement de la flotte sera lancé dès cette année afin d’améliorer la qualité du service et la sécurité des usagers.

Gnetnews