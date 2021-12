« L’homme décédé au siège d’Ennahdha, est un martyr de la marginalisation » (Rached Ghannouchi)

« L’homme décédé suite à son immolation par le feu au siège d’Ennahdha est un martyr, qui a été victime de la marginalisation, de la pauvreté et des attaques médiatiques menées contre le parti islamiste ».

C’est ce qu’a déclaré le chef du parti, Rached Ghannouchi, au sujet de Sami, l’homme qui s’était immolé par le feu le 09 décembre 2021 aux locaux du mouvement Ennahdha à Montplaisir.

Ghannouchi a ajouté dans ce sens que Sami, a été incarcéré pendant plus de 10 ans, car il s’est opposé à la dictature. « Après la révolution, les droits de ce militant n’ont pas été reconnus, malgré les recommandations de l’Instance de la vérité et de la dignité, au sujet des prisonniers politiques. Son combat contre la dictature a été moqué par la guerre médiatique menée à l’encontre de l’IVD et du parti islamiste. »

Cet incident résulte des campagnes de diabolisation politique contre le parti et du processus de la justice transitionnelle entravé, a-t-il conclu.

Gnetnews