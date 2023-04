Tunisie : Fini le Ramadan, les prix repartent Ã  la hausse, et les pÃ©nuries persistent

Tunisie : Fini le Ramadan, les prix repartent à la hausse, et les pénuries persistent

Le taux d’inflation se replie à 10,3% au mois de mars après des hausses successives observées depuis le mois d’octobre 2021.

Le mois de ramadan a été un mois important pour les Tunisiens qui ont pu observer une baisse des prix sur certains produits alimentaires, bien qu’ils restent toujours élevés.



Des baisses rendues possibles grâce à une collaboration avec les professionnels. Ainsi, les huiles végétales, les conserves, les détergents, les eaux minérales, les jus, les boissons gazeuses ont subi des baisses allant de 5 à 30%…

Pour ce qui est des volailles, viandes et certains fruits et légumes, l’Etat avait alors fixé les prix afin d’éviter toute flambée pendant le mois saint.

Le Ramadan s’étant achevé depuis une semaine, jour pour jour, il est temps d’aller vérifier si cette tendance baissière est toujours en vigueur.

Dans ce supermarché d’un quartier de l’Ariana, les allées désirées au mois de ramadan ont été remplacées par les produits de l’été. Parasols, glacières, chaises longues et jouets de plage sont désormais en tête de gondole.

Viande et volaille

Pour ce qui est de la volaille, les prix avaient largement diminué pendant le mois saint. A l’époque, l’escalope de poulet était proposée à 19DT le kilo, aujourd’hui dans ce magasin il est affiché au prix de 23DT. Pour l’escalope de dinde même constat. Ce vendredi 28 avril, le kilo est vendu à 19DT, contre 16DT il y a un mois.

Pour ce qui est de la viande rouge pas de changement. Le kilo d’agneau est vendu à 39DT, le veau à 33DT.

Huile, conserves et oeufs: retour à la hausse

Pendant le mois de ramadan, les professionnels de l’agroalimentaire ont consenti à faire des efforts sur certains produits. Expemple, l’huile végétale. Si le bidon de 5 litre était « bradé » à 27,9DT, aujourd’hui le prix est revenu à 31DT.

Même chose pour le thon. S’il y a quelques semaines les promotions sur le thon se sont multipliées, aujourd’hui la donne n’est plus la même et les tarifs ont même augmenté. Ainsi, avant la période de jeune, la boite de 400 gramme se vendait à 11,5DT environ, aujourd’hui elle a atteint les 14,5DT!

Les œufs sont également en augmentation. Pendant le ramadan, le plateau de 30 œufs était proposé entre 10DT et 13DT, selon les marques. Aujourd’hui impossible de trouver un plateau d’œufs en dessous des 13DT et les prix montent jusqu’à 15DT.

Fruits et légumes

Du côté des fruits et légumes, les prix restent plus ou moins stables, malgré quelques hausses. Les pommes de terre et les oignons sont à 1,8DT le kilo. Les piments à 4DT, les courgettes, à 1,1DT, le potiron à 4,6DT et les piment à 4DT. Les tomates ont subi, quant à elles, une hausse de 600 millimes, passant de 2,2DT à 2,8DT le kilo.

Les bananes sont inexistantes et les pommes à 4,5DT introuvables…

Farine, sucre et café absents des rayons

Cette période n’échappe pas aux pénuries. Au rayon farine, plus aucun paquet de disponible. En demandant à un salarié du magasin, il explique que les arrivages ont largement diminué et qu’il faudra s’attendre à des pénuries.

Le sucre reste lui aussi introuvable, et ce depuis plusieurs mois. Il en est de même pour le café, dont le rayon reste désespérément vide.

Ainsi, la baisse des produits alimentaires n’aura tenu que l’espace d’un mois… Il semble que la tendance haussière des prix n’est pas prête de s’arrêter… Pour rappel, les prévision de la Banque Centrale de Tunisie indiquent que le taux d’inflation devrait atteindre les 11%, en 2023, avant de baisser à 8,9% en 2024 et à 7% en 2025, contre 8,3% sur toute l’année 2022.

Wissal Ayadi