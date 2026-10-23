Insolite : Borussia Dortmund, la reconquête sportive passe par l’extinction des écrans

À l’heure où les tribunes des grands stades européens ressemblent de plus en plus à des forêts de smartphones, le Borussia Dortmund a décidé de réagir.

En quête d’une reconquête sportive et d’une communion totale avec son public, le club de la Ruhr lance une initiative audacieuse pour inciter ses supporters à lâcher leurs téléphones et à faire vibrer le Signal Iduna Park.

De la désillusion de 2023 à la reconquête

Les supporters du Borussia Dortmund n’ont pas oublié le 27 mai 2023. Ce jour-là, le titre de champion de Bundesliga s’était envolé lors d’une cruelle dernière journée face à Mayence. Une cicatrice profonde, mais fondatrice : le club s’est reconstruit pour retrouver les sommets et lutter à nouveau, point pour point, avec le géant bavarois en tête du championnat.

Mais pour reconquérir les sommets, l’institution sait qu’elle ne peut pas se contenter de compter sur ses onze joueurs sur la pelouse. Elle a besoin de son seizième homme : le fameux Mur Jaune (Gelbe Wand), réputé pour être l’un des publics les plus bouillants d’Europe.

Le constat : 63 % de spectateurs connectés

Conscient que l’ambiance dépend directement de l’implication physique et vocale des tribunes, la direction du BVB a mené une étude interne auprès des supporters présents au stade. Le résultat a de quoi faire réfléchir : 63 % des spectateurs utilisent leur smartphone pendant le match (que ce soit pour filmer, consulter les réseaux sociaux ou répondre à des messages).

Face à cette tendance qui nuit à l’intensité des encouragements, Dortmund a cherché une solution incitative plutôt que répressive. Pas question d’interdire les téléphones comme le font certains nouveaux concepts de divertissement, mais plutôt de récompenser l’attention portée au jeu.

Le « Fan Mode » : quand décrocher rapporte gros

La parade trouvée par le club s’intitule le « Fan Mode » (Mode Supporter), intégré directement dans l’application officielle du BVB. Son principe est simple et redoutablement efficace :

Le principe : L’application comptabilise le temps passé par le supporter dans l’enceinte du stade pendant la rencontre, sans que celui-ci ne touche à son téléphone.

La récompense : Chaque minute de déconnexion se traduit par l’accumulation de points.

Les gains : Une fois un certain seuil atteint, ces points peuvent être convertis en cadeaux exclusifs : des maillots officiels dédicacés par les joueurs, des réductions en boutique ou d’autres avantages uniques.

À l’heure où le football moderne cherche à tout digitaliser, le BVB fait le pari paradoxal d’utiliser le numérique… pour mieux s’en affranchir les jours de match. Une initiative qui pourrait bien faire des émules à travers toute l’Europe.