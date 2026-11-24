Contrebande et blanchiment : dix ans de prison pour une ex-magistrate

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, près la Cour d’appel de Tunis, a confirmé la condamnation d’une ancienne magistrate révoquée à dix ans de prison et à 800 000 dinars d’amende, dans une affaire de contrebande et de blanchiment d’argent.

Le dossier a connu plusieurs rebondissements. En première instance, l’accusée avait déjà écopé de dix ans. Mais en appel, sa peine avait été ramenée à un an et demi de prison, ce qui lui avait permis de retrouver la liberté. Le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation. L’affaire a été réexaminée par une autre formation judiciaire, qui a finalement rétabli la peine prononcée en première instance.

Les faits remontent à août 2021. Une patrouille de la Douane avait intercepté l’ancienne magistrate à Jemmal, dans le gouvernorat de Monastir, en possession d’environ 1,5 million de dinars en devises étrangères. Pendant l’enquête, elle avait reconnu avoir transféré cette somme de façon illicite vers Ben Guerdane, en invoquant sa qualité professionnelle et l’immunité dont elle bénéficiait.