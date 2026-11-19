Startups : le label retiré à neuf entreprises sur dix

Sur environ 1 400 labels « Startup » attribués depuis 2018, seuls 160 ont été maintenus après évaluation. Les autres ont été retirés aux entreprises qui n’avaient pas respecté leurs engagements ou qui avaient cessé leur activité. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hémissi, jeudi à l’aube au palais du Bardo, lors de la séance plénière conjointe de l’ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget 2027 de son ministère.

Cette opération s’inscrit dans une révision de l’écosystème des startups, pour le rendre plus efficace. Elle a aussi fait ressortir plusieurs difficultés : le financement en fonds propres, l’accès aux crédits bancaires et la participation aux marchés publics.

Des lignes de financement prévues

Pour y répondre, le projet de loi de finances prévoit des lignes de financement destinées aux startups, afin de les aider à mobiliser des fonds propres et à couvrir leurs besoins de trésorerie. Le ministère travaille aussi avec Smart Capital et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour faciliter l’accès aux mécanismes existants.

Le Startup Act bientôt révisé

Le ministère prépare un projet de révision du « Startup Act », ainsi que des propositions pour modifier la réglementation des marchés publics. L’idée est de permettre aux startups de traiter plus directement avec les administrations, selon des modalités plus souples, et d’instaurer un dispositif d’offres spontanées. Les entreprises pourraient ainsi proposer d’elles-mêmes des solutions innovantes, sans attendre un appel d’offres.

Le ministre a rappelé que le cadre actuel ne prévoit rien de précis dans ce domaine : une startup peut soumettre une solution à une administration, puis la voir reprise plus tard dans un appel d’offres, sans aucune protection de son idée. Cette révision doit améliorer les conditions d’activité des startups et leur permettre de mieux contribuer aux services numériques de l’administration et de l’économie nationale.

Source : Mosaïque Fm