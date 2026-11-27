IPDAYS 2026 : l’investissement au programme de la cinquiÃ¨me Ã©dition

Les INNO’PRENEURS DAYS (IPDAYS) ont tenu leur cinquiÃ¨me Ã©dition les 25 et 26 novembre 2026 Ã l’hÃ´tel Radisson Blu de Tunis. Entrepreneurs, investisseurs, experts et institutions s’y sont rÃ©unis pour discuter de l’accÃ¨s aux opportunitÃ©s d’investissement et des conditions d’une croissance entrepreneuriale durable.

L’Ã©vÃ©nement est organisÃ© par RedStart Tunisie, en partenariat avec le PNUD, l’ONUDI, la CDC, les Nations Unies Tunisie et l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, dans le cadre du projet FIN4Youth+. Attijari bank Tunisie, RedStart France et Eventra y apportent leur soutien. AprÃ¨s avoir abordÃ© la rÃ©silience, la transition et l’internationalisation lors des Ã©ditions prÃ©cÃ©dentes, les IPDAYS ont placÃ© cette annÃ©e l’investissement au centre des Ã©changes.

Le financement reste un dÃ©fi pour les startups, les PME innovantes et les porteurs de projets, en Tunisie comme dans la rÃ©gion MENA. Beaucoup d’initiatives peinent Ã se concrÃ©tiser, faute de ressources adaptÃ©es, de prÃ©paration Ã l’investissement ou de contacts avec les bons partenaires. Cette Ã©dition visait donc Ã aider les projets innovants Ã devenir des entreprises pÃ©rennes, crÃ©atrices d’emplois. Les Ã©changes ont Ã©tÃ© structurÃ©s autour de trois axes.

L’investissement financier

Business angels, fonds de capital-risque, fonds d’impact, financement participatif et institutions financiÃ¨res : ces solutions sont parfois mal maÃ®trisÃ©es par les entrepreneurs. Les IPDAYS ont proposÃ© des explications sur ces dispositifs, un accompagnement Ã la prÃ©paration de levÃ©es de fonds et des rencontres B2B et B2F (Business to Finance). Une attention particuliÃ¨re a Ã©tÃ© portÃ©e aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets des rÃ©gions intÃ©rieures, notamment du Centre-Ouest, conformÃ©ment aux objectifs de FIN4Youth+.

Les discussions ont portÃ© sur des modÃ¨les Ã©conomiques rÃ©pondant Ã des enjeux sociaux et environnementaux : technologie et innovation digitale, Ã©conomie verte, circulaire et bleue, Ã©conomie sociale et solidaire, Ã©conomie orange. L’idÃ©e est d’associer performance Ã©conomique, inclusion et durabilitÃ©.

Formation, mentorat, partage d’expÃ©rience et coopÃ©ration entre acteurs publics, privÃ©s et associatifs ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s comme des leviers pour dÃ©velopper l’entrepreneuriat. L’Ã©vÃ©nement a servi de lieu de rencontre entre les diffÃ©rentes composantes de l’Ã©cosystÃ¨me, en vue de nouveaux partenariats.

Les formats proposÃ©s

Les IPTalks ont donnÃ© la parole Ã des experts et acteurs de l’investissement, et les IP Versus ont confrontÃ© diffÃ©rentes visions de l’entrepreneuriat et du financement. Les sessions de pitch ont permis aux entrepreneurs de prÃ©senter leurs projets, les funding clinics de recevoir des retours ciblÃ©s sur leurs besoins de financement, et les speed funding meetings de rencontrer, sur rendez-vous, investisseurs et partenaires financiers.