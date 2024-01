Interdiction de fumer au ministère de l’Enseignement supérieur et l’université tunisienne à partir de ce mardi 02 janvier

A compter de ce mardi 02 janvier 2024, il est interdit de fumer dans l’ensemble des structures et sièges du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que dans les établissements universitaires, les espaces d’hébergement et de restauration, avec l’entrée en vigueur de la circulaire n’o 31 de l’année 2023 du 24 août 2023, portant sur l’interdiction de fumer dans ledit ministère et les institutions qui en relèvent.

La cigarette serait bannie, en vertu de cette circulaire, dans les organismes et locaux ouverts et fermés du ministère, comme les bureaux des fonctionnaires, les espaces d’accueil, les halls, les sanitaires, les ascenseurs, les salles de réunions, les parkings, les jardins…les établissements universitaires, comme les espaces de cours, les bibliothèques, les laboratoires, les lieux d’hébergement et de restauration…



Tout contrevenant serait soumis à des poursuites disciplinaires, indépendamment de la sanction pénale prévue par la loi n’o 17 de l’année 1998, du 23 février 1996, portant sur la prévention des méfaits du tabac.

Des écriteaux portant la mention « Interdit de fumer », ainsi que des campagnes de sensibilisation seront menées sur les dangers du tabagisme, l’incitation à arrêter de fumer et les moyens de sevrage, en intensifiant les conférences scientifiques, de concert avec la DMSU (direction de la médecine scolaire et universitaire).

Pour la petite histoire, il a été décidé d’interdire le tabac dans l’ensemble des organismes et sièges du ministère de l’enseignement supérieur, en vertu de la signature d’une charte par ledit ministère à la date du 31 Mai 2023 pour la lutte contre le tabac en Tunisie, afin de promouvoir un environnement sans tabac, en respect des droits des non-fumeurs, et en préservation du cadre universitaire, ainsi que des administratifs, ouvriers, enseignants, et étudiants.

Gnetnews