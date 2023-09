Interdiction d’importation des élevages bovins atteints de la MHE en provenance de la France

Le ministère de l’Agriculture a pris la décision d’interdire l’importation en provenance de la France des élevages bovins atteints de la maladie hémorragique épizootique (MHE). Cette maladie a été détectée, entre autres, dans plusieurs régions françaises telles que les Hautes Pyrénées, les Pyrénées Atlantiques, les Landes, le Gers, la Haute-Garonne et l’Ariège, ainsi que la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

En France, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a émis un arrêté ministériel le 24 septembre, établissant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la MHE. L’objectif est d’empêcher la propagation de la maladie à partir des foyers identifiés et d’assurer une surveillance sanitaire de la zone.

Il convient de noter que la maladie hémorragique épizootique n’est pas transmissible à l’Homme.

Gnetnews