Intervention mÃ©dicale inÃ©dite Ã  l’hÃ´pital Sahloul : Fermeture d’une malformation cardiaque chez un nourrisson par cathÃ©ter

Intervention médicale inédite à l’hôpital Sahloul : Fermeture d’une malformation cardiaque chez un nourrisson par cathéter

Le chef du service de cardiologie de l’hôpital universitaire Sahloul, Elies Nefati, a annoncé avec fierté le succès d’une intervention médicale pionnière en Afrique et en Europe, au cours d’une déclaration faite ce mercredi 6 décembre 2023.

Dans un communiqué relayé par la radio Jawhara FM, le Dr. Nefati a fourni des détails sur cette intervention remarquable qui a consisté à fermer une malformation cardiaque chez un nourrisson par cathéter, éliminant ainsi la nécessité d’une intervention chirurgicale.

Le porte-parole a souligné que bien que la cathéterisation cardiaque soit pratiquée en Tunisie depuis de nombreuses années, en particulier à l’hôpital Sahloul, cette intervention sur un nourrisson âgé de 4 mois et pesant environ 3,8 kg est inédite en Afrique et en Europe.

Il a précisé que le nourrisson avait été admis au service de pédiatrie de l’hôpital Sahloul dans un état critique, nécessitant une ventilation artificielle et souffrant d’une insuffisance cardiaque et rénale totale. Cependant, après l’opération, une amélioration significative de son état de santé a été observée, marquée par une réduction de ses besoins en ventilation artificielle et le rétablissement de la fonction rénale normale.

Cette réussite médicale notoire démontre les avancées continues dans le domaine de la médecine en Tunisie, mettant en lumière le professionnalisme et la compétence du personnel médical, en particulier à l’hôpital Sahloul.

Gnetnews