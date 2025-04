Intervention sécuritaire à Sfax : Protection des équipes humanitaires et gestion du dossier des migrants en situation irrégulière

Le porte-parole officiel de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a clarifié, lors d’un entretien télévisé hier soir, l’objectif de l’intervention sécuritaire menée à Sfax concernant les migrants originaires des pays d’Afrique subsaharienne en situation irrégulière. Selon lui, l’intervention visait avant tout à garantir la sécurité de l’équipe présente sur le terrain, composée de membres du Croissant-Rouge tunisien, de médecins et d’agents de la protection civile, qui étaient en contact direct avec les migrants.

Houssem Eddine Jebabli a souligné que les camps de fortune installés par ces migrants représentaient une menace pour la paix sociale, tant sur le plan sécuritaire, sanitaire qu’environnemental. Il a ajouté que ces installations ont conduit à des incidents, notamment des agressions contre des biens publics et privés.

Le porte-parole a également précisé que ce dossier fait l’objet d’une attention particulière de la part du président de la République, Kaïs Saïed, en tant que commandant suprême des forces armées. Le président suit de près la situation à travers des réunions avec les responsables de la sécurité, dans le but de trouver des solutions alternatives et de faciliter le retour volontaire des migrants vers leurs pays d’origine.

En outre, Jebabli a confirmé qu’il existe des contacts en cours avec des organisations internationales et des pays amis pour mettre en place un pont aérien afin de rapatrier les migrants de manière sécuritaire et respectueuse des droits humains, conformément aux conventions internationales. Cependant, il a précisé que les migrants impliqués dans des actes de violence ou des dégradations de biens publics et privés seront expulsés de force ou incarcérés en Tunisie.

Concernant les tentatives d’infiltration, Houssem Eddine Jebabli a indiqué qu’aucune infiltration de migrants en provenance des pays subsahariens n’a été enregistrée depuis le début de l’année jusqu’à fin mars, tant par la frontière ouest que par le sud-est du pays. Ce succès est attribué à la stratégie mise en place par les forces sécuritaires et militaires tunisiennes.

