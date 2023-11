Israël est d’accord pour une pause de 4 heures quotidiennes, Biden demande une trêve de trois jours (Maison blanche)

Le porte-parole des brigades d’al-Quds, branche militaire du Jihad islamique, a affirmé, ce soir, jeudi 09 novembre, que « la résistance se porte bien, 34 jours après le lancement de la bataille, Déluge d’el-Aqsa, le 07 octobre ».

Dans une allocution ce soir, retransmis en direct sur al-Jazeera, il a déclaré que « la résistance est en train de faire subir des échecs successifs à l’armée israélienne, lors de son incursion terrestre, et a transformé ses chars en tombeaux ambulants ».

Abou Hamza a, par ailleurs, annoncé les dispositions de la résistance à libérer deux otages, une dame et un enfant, pour des raisons humanitaires, signalant que « la résistance n’assume aucune responsabilité pour la vie et la sécurité des otages face aux bombardements intensifs et anarchiques de l’entité sioniste. »

Ce faisant, selon la maison blanche, Israël est d’accord pour une pause humanitaire de quatre heures, quotidiennement.

Joe Biden a demandé à Benyamin Netanyahu une trêve humanitaire de trois jours, rapporte la BBC.

L’offensive israélienne a fait 10 812 martyrs, selon le dernier bilan annoncé, ce jeudi, par le ministère de la Santé palestinien de Gaza.

Gnetnews