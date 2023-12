IsraÃ«l impose un black-out des communications pour la quatriÃ¨me fois Ã  Gaza

Israël impose un black-out des communications pour la quatrième fois à Gaza

Les services de télécommunications et d’internet ont subi une nouvelle interruption dans la Bande de Gaza, selon une annonce de la compagnie palestinienne de télécommunications, PalTel, faite lundi.

La société a déclaré que toutes les communications et services internet ont été complètement interrompus dans la région en raison des frappes israéliennes persistantes. C’est la quatrième fois depuis le 7 octobre que Gaza fait face à un black-out des communications imposé par Israël.

L’offensive militaire israélienne a repris le vendredi après la fin d’une trêve humanitaire d’une semaine avec le Hamas. Depuis le 7 octobre, les attaques aériennes et terrestres israéliennes ont causé la mort d’au moins 15 899 Palestiniens et blessé plus de 42 000, en réponse à une attaque transfrontalière du Hamas. Le bilan côté israélien s’élève à 1 200 morts, selon les chiffres officiels.

