L’Italie réitère son soutien à la Tunisie

L’Italie a réagi aux décisions prises le 13 décembre par le président de la République Kais Saied concernant la mise en place d’un calendrier pour les prochaines élections législatives.

Dans un communiqué publié le mercredi 15 décembre, le ministère des Affaires étrangères italien, a annoncé avoir suivi avec intérêt l’annonce du président Kais Saied et s’est déclaré satisfait de l’annonce du processus de réformes politiques et constitutionnelles et la mise en place d’échéances.

L’Italie fait part de sa disposition à soutenir la Tunisie, indiquant qu’elle restera à ses côtés, dans l’esprit de l’amitié qui lie les deux pays, et continuera à garantir tout le soutien possible pour la pleine réalisation des aspirations du peuple tunisien.

Gnetnews