Jalel Kadri : « Bronn ? C’est un choix technique »

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie, Jalel Kadri a parlé du défenseur central, Dylan Bronn qui n’a pas été retenu et qui a déclaré que contrairement à ce qui a été dit, son état de santé est optimal et qu’il ne souffre d’aucune blessure : « Bronn est un grand joueur et les portes de la sélection sont toujours ouvertes. Nous avons fait un choix purement technique même si c’est un élement très important dans l’effectif. Il sera à nouveau convoqué dès qu’il retrouvera son meilleur niveau. J’espère qu’il trouvera un club qui lui permettra de retrouver tout son potentiel ».

GnetNews