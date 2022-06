Jalel Kadri : « Le Mondial ? En faire une participation historique »

Arrivé au Japon avec l’équipe de Tunisie, le sélectionneur Jalel Kadri a été interrogé par beIN Sports sur l’état du groupe mais aussi sur les ambitions futures : « Nous allons disputer des matchs amicaux au Japon. Nous en profiterons pour donner du temps de jeu à plusieurs joueurs et expérimenter des solutions tactiques. Le Mondial ? Nous allons affronter le champion du monde en titre. Ce ne sera pas une partie de plaisir mais on ne part pas battus. Après, le Danemark est aussi un gros morceau. Comme tout le monde, nous avons des chances et on va se battre jusqu’au bout. Notre objectif ? Cette sixième participation doit être diffférente. Nous allons tout faire pour obtenir une première qualification au deuxième tour ».

GnetNews