Jalel Kadri : « Nous devons avoir confiance en nous »

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie a été interrogé par les médias au terme de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Les Aigles de Carthage joueront contre la France qui a gagné le trophée en 2018, le Danemark et le vainqueur entre l’Australie, les Emirats Arabes Unis et le Pérou.

Jalel Kadri a déclaré : « Le challenge est passionnant. Nous sommes impatients de jouer ce tournoi et nous allons tout donner. Nous affronterons des équipes de qualité avec les meilleurs joueurs du monde, mais nous devons avoir confiance en nos moyens. Nous serons certainement soutenus par un grand nombre de supporters et nous promettons d’honorer le maillot et l’histoire de la Tunisie ».

GnetNews