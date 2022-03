La Tunisie va de l’avant en matière de construction de son processus démocratique (Jarandi)

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé que « l’Île de Djerba est pleinement disposé à accueillir ses invités, et le sommet jouera son rôle en matière de consolidation de la sécurité, de la paix et de la coopération dans l’espace francophone, ce qui renforce la coopération bilatérale et multilatérale, et fera de la francophonie un outil de rapprochement et un pont entre les peuples et les civilisations. »

Lors d’une rencontre avec la Secrétaire Générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, les deux parties ont évoqué les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence ministérielle de Paris, comme la consolidation de la démocratie et la sécurité dans l’espace francophone, la lutte contre la déformation médiatique, outre la restructuration de l ‘organisation.

Rencontre avec Nadine Girault

En marge de la présidence tunisienne de la 40ème édition de la conférence ministérielle de la Francophonie à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a, par ailleurs, rencontré Nadine Girault, ministre des relations extérieurs et de la Francophonie, au Canada – Québec.

Les deux parties se sont concertées autour des différents points inscrits à l’ordre du jour de la conférence ministérielle, ainsi que les relations bilatérales et les moyens de les consolider.

Le ministre a informé son interlocutrice sur l’évolution de la situation en Tunisie, après l’annonce par le président de la république d’une feuille de route des réformes politiques et institutionnelles.

« Le pays va de l’avant en matière de consécration de son processus démocratique irréversible. Les prochaines échéances politiques permettront une reprise de l’activité des différentes institutions sur de bases saines, ce qui est de nature à renforcer la construction démocratique dans le cadre de la sécurité et la stabilité, et à aider la Tunisie à reprendre la cadence de sa croissance économique ».

La ministre canadienne a dit aspirer visiter la Tunisie, à l’occasion du sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba, en novembre prochain.

Gnetnews