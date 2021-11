Jarda et le Raja ? Voici la décision du président du club

Le Raja de Casablanca a fait match nul face à son rival, le Wydad lors du 131ème derby de la capitale marocain. Ce résultat permet aux Wydadis de gerder cinq points d’avance sur leurs voisins qui ne les ont plus battus en championnat lors des cinq dernières confrontations.

Les dirigeants du Raja se sont réunis samedi et le président Anis Mahfoudh s’est exprimé au sujet du coach Lassaâd Jarda : « Nous avons bien joué et étions capables de l’emporter dans les dernières secondes du match. Il y a beaucoup de travail à faire et notre coach continuera le travail et nous allons fixer ensemble les besoins de l’équipe pour le prochain mercato ».

GnetNews