Journée de l’Afrique : La Tunisie plaide pour l’intégration économique continentale

La Tunisie s’engage, en ce mardi 25 Mai marquant la célébration de la journée de l’Afrique, « à consolider l’action africaine commune, et à renforcer les mécanismes de solidarité intercontinentale en vue de réaliser les objectifs conjoints liés à la paix, la sécurité et au développement ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public en cette fin de matinée, la Tunisie plaide pour l’intégration économique africaine, notamment via la consolidation de la zone de libre-échange continentale, tout en œuvrant à gagner le pari du développement durable.

La Tunisie qui célèbre aujourd’hui, avec l’ensemble des pays africains, la journée de l’Afrique, sous le thème « Arts, culture et patrimoine ; leviers pour construire l’Afrique que nous voulons », affirme « l’importance qu’elle accorde, à la célébration de la culture, comme partie intégrante de l’identité africaine ; un facteur pour consolider le rapprochement, et l’entente entre les peuples, et l’un des piliers du projet de développement en Afrique ».

Elle réitère sa fierté, d’être parmi les pays fondateurs de l’organisation panafricaine, s’engageant « à contribuer davantage, sur le double-plans bilatéral et multilatéral, au développement des relations de coopération et à la consolidation de la solidarité entre les pays du continent ».

La Tunisie a contribué depuis le début des années soixante aux opérations de maintien de la paix sur le Continent, ainsi qu’aux efforts d’intégration économique africaine. Elle a également participé aux différentes initiatives et forums visant la consolidation du partenariat politique et économique entre les pays de l’Union africaine, et les pays amis, ce qui est de nature à consolider le climat d’affaires et à diversifier les cadres de coopération internationale, souligne le même département.

La Tunisie œuvre, à travers son statut de membre non-permanent, du Conseil de sécurité à appuyer les efforts visant l’instauration de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Gnetnews