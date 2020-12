JS Kairouan : Mourad Okbi prépare ses valises

La lourde défaite (0/4) encaissée ce dimanche contre le Stade Tunisien pour le compte de la troisième journée de la Ligue 1 Professionnelle a peut-être mis un terme définitif à l’aventur de Mourad Okbi sur le banc du club Aghlabide. Sur les ondes de MFM, le technicien a déclaré : « Il n’est plus possible de continuer à travailler dans de telles conditions. Sans recrutements et avec plusieurs joueurs qui n’assument pas leurs responsabilités, je ne suis plus capable de bien faire mon travail ».

Après avoir été repêchée de la relégation suite au tournoi de barrages, la JS Kairouan a perdu ses deux premiers matchs de la saison. Elle a marqué un seul but et en a encaissé six.

