Justice sociale : KaÃ¯s SaÃ¯ed plaide pour un cadre Ã©quitable et durable

Justice sociale : Kaïs Saïed plaide pour un cadre équitable et durable

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dimanche 19 mai au palais de Carthage le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar. L’entretien a été consacré aux législations encadrant les relations de travail, avec un accent particulier sur la justice sociale et la protection des droits des travailleurs.

Le chef de l’État a réaffirmé sa conviction que l’équité et la justice doivent constituer le socle des réformes sociales et économiques. « L’investissement ne peut prospérer que dans un environnement équitable, où les droits des travailleurs sont garantis et leur sécurité assurée », a-t-il déclaré, soulignant que le développement et la stabilité durables sont indissociables de la justice sociale.

Dans ce contexte, Kaïs Saïed a donné des instructions pour élaborer de nouvelles formules de financement pour les trois grandes caisses sociales du pays : la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Pour le président, la Tunisie doit concrétiser le modèle d’un État social, garant de la dignité de ses citoyens. « Ce que veut le peuple, ce qu’il espère, trouvera son chemin vers la réalisation », a-t-il affirmé, réitérant son engagement à répondre aux aspirations sociales légitimes des Tunisiens.

