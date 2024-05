Kairouan : Arrestation pour dÃ©livrance de faux certificats de formation

Kairouan : Arrestation pour délivrance de faux certificats de formation

A Kairouan, une propriétaire de salon de coiffure pour femmes délivrait de faux certificats de formation professionnelle.

La Direction générale de la sûreté nationale, plus précisément la Brigade de la police judiciaire de Kairouan, a été saisie d’une plainte déposée par la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de Kairouan. La plainte accusait un centre de formation de falsifier des certificats de compétence et de les vendre moyennant finance.

Les unités de la police judiciaire ont immédiatement pris l’affaire en main. Après coordination avec le ministère public, elles se sont rendues dans le salon de coiffure en question, qui se faisait passer pour un centre de formation. À l’intérieur, elles ont découvert plusieurs certificats de formation falsifiés. L’enquête a révélé que la propriétaire du salon collaborait avec une connaissance qui fabriquait ces faux certificats en échange d’une rémunération.

Une perquisition chez le complice a permis de découvrir trois ordinateurs, des certificats de baccalauréat et d’autres diplômes universitaires et secondaires falsifiés, des relevés de notes, ainsi qu’une imprimante et des feuilles cartonnées utilisées pour la fabrication des faux documents.

Sur ordre du représentant du ministère public, tous les suspects ont été placés en détention. Les investigations se poursuivent au sein de la brigade de police judiciaire de Kairouan pour élucider tous les aspects de cette affaire.

