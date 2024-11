Kairouan : Calendrier des grÃ¨ves dans le secteur de lâ€™Ã©ducation

Kairouan : Calendrier des grèves dans le secteur de l’éducation

L’Union régionale du travail de Kairouan a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 15 novembre 2024, une série de grèves et de mouvements de protestation dans différentes délégations du gouvernorat. Ces décisions font suite à une réunion de la commission administrative régionale, tenue au siège de l’Union locale de Sbeïkha, sous la présidence de Sami Tahri, secrétaire général adjoint chargé de l’information et de la communication.

Les grèves concernent tous les secteurs de l’éducation dans la région et se dérouleront selon le calendrier suivant :

– Mardi prochain: Débrayages de deux heures dans les délégations de Manzel Mehiri, Nasrallah, Hefouz et Charrada.

– Mercredi: Mouvements similaires à Hajeb El Ayoun, El Ala, Oueslatiya et Ain Jalloula.

– Jeudi: Grèves dans les délégations de Sebikha, Kairouan Nord et Sud, Bouhajla et Chbika.

Ces actions interviennent après l’arrestation du secrétaire général de l’Union locale de Sbeïkha, Jamel Cherif, et de trois travailleurs. Ces derniers ont été interpellés à la suite d’une plainte déposée par la direction de l’usine de chaussures de Sebikha. Par ailleurs, un autre groupe de protestataires a été libéré sous caution.

L’Union régionale du travail de Kairouan dénonce ces arrestations et appelle à une mobilisation générale pour soutenir les travailleurs concernés.

Gnetnews