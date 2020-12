Kairouan : Des inconnus dÃ©versent six camions de dÃ©chets Ã  Rouisset, certains proviennent dâ€™Italie, dâ€™Espagne et dâ€™Allemagne

Kairouan : Des inconnus déversent six camions de déchets à Rouisset, certains proviennent d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, a affirmé ce jeudi 31 décembre que des inconnus ont déversé une quantité de déchets ménagers et industriels, à bord de près de six camions, la nuit dans la région de Rouisset de la délégation de Chebika.

Dans une déclaration à Radio Med, il a indiqué que ces déchets comptent une grande quantité de papiers, et documents de type d’abonnements de bus.

Une équipe, constituée des unités de la garde nationale, du délégué, et un représentant de la direction régionale, s’est rendue sur les lieux, pour constater les faits, une enquête a été ouverte en la matière, selon la même source.



Ce faisant, la coordination de la jeunesse de Rouisset indique, dans un communiqué, que ces détritus déversés récemment la nuit par des inconnus à côté d’une piste agricole, près de la cimenterie, se composent d’ordures ménagères, de produits en plastique, de documents et autres objets portant des marques commerciales locales, ainsi qu’étrangères (Espagne, Italie, et Allemagne). La même source réclame l’identification de l’origine de ces déchets, et le jugement des auteurs de cette opération.

Les jeunes de la région condamnent les effets nocifs et « les violations provoquées par la cimenterie et les carrières », et appellent « à charger une commission nationale de relever les dégâts environnementaux et sanitaires dans la région ».

Gnetnews