Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie médicale

19-08-2025

Un nouveau service d’imagerie médicale et de radiologie a été inauguré lundi 18 août 2025, dédiée aux spécialités chirurgicales du CHU Ibn El Jazzar à Kairouan. Le projet, d’un coût total de 4 millions de dinars, comprend l’aménagement des locaux et l’équipement du service.

Le service est doté d’un scanner de pointe et d’un échographe, pour un investissement de 3,5 millions de dinars, permettant notamment de :

-Accélérer le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients,

-Réduire les délais d’attente,

-Alléger la charge sur le CHU Ibn El Jazzar,

-Répondre immédiatement aux cas d’urgence.

Le personnel a été renforcé avec 5 techniciens en radiologie, 4 infirmiers, un encadrement paramédical, des assistants de santé et du personnel de secrétariat médical.

Selon le ministère de la Santé, cette initiative constitue une avancée majeure pour l’amélioration des services de santé et leur proximité avec les habitants de la région de Kairouan.

Gnetnews

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie mé

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la vil

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie médicale

19-08-2025

Sabra sous tension : Israël entre dans le quartier et frappe la ville, un journ

19-08-2025

Niveau des barrages en Tunisie : Légère baisse du remplissage

19-08-2025

Zakaria Dassi : « L’intégration de l’intelligence artificielle sera un tou

19-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025