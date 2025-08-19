Kairouan : Mise en place d’un nouveau service d’imagerie médicale

Un nouveau service d’imagerie médicale et de radiologie a été inauguré lundi 18 août 2025, dédiée aux spécialités chirurgicales du CHU Ibn El Jazzar à Kairouan. Le projet, d’un coût total de 4 millions de dinars, comprend l’aménagement des locaux et l’équipement du service.

Le service est doté d’un scanner de pointe et d’un échographe, pour un investissement de 3,5 millions de dinars, permettant notamment de :

-Accélérer le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients,

-Réduire les délais d’attente,

-Alléger la charge sur le CHU Ibn El Jazzar,

-Répondre immédiatement aux cas d’urgence.

Le personnel a été renforcé avec 5 techniciens en radiologie, 4 infirmiers, un encadrement paramédical, des assistants de santé et du personnel de secrétariat médical.

Selon le ministère de la Santé, cette initiative constitue une avancée majeure pour l’amélioration des services de santé et leur proximité avec les habitants de la région de Kairouan.

