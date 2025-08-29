Kairouan/Mouled : Interdiction de lâ€™installation des commerÃ§ants ambulants

29-08-2025

Ã€ lâ€™approche des festivitÃ©s du Mouled 1447 H / 2025, la municipalitÃ© de Kairouan a annoncÃ© une sÃ©rie de mesures visant Ã  encadrer lâ€™afflux de visiteurs et Ã  assurer une meilleure organisation des cÃ©lÃ©brations.

Dans un communiquÃ©, la municipalitÃ© a prÃ©cisÃ© que lâ€™installation des commerÃ§ants ambulants sera strictement interdite dans plusieurs artÃ¨res et places stratÃ©giques de la ville, notamment :

-lâ€™avenue Ibn El Aghlab, reliant la Foskia des Aghlabides au mausolÃ©e du compagnon Abou Zamaa Al-Balawi,

-la place du Maghreb arabe et les rues avoisinantes,

-la rue de la Culture, face Ã  la Maison de la Culture,

-la place Ouled Farhane,

-lâ€™aire de stationnement de la rue AÃ¯cha Oum El Mouminine, reliant les carrefours Ibn El Jazzar et Ouled Farhane, menant Ã  la mosquÃ©e Okba et accueillant Ã©galement la Maison du Coran,

-la rue de Cordoue, reliant Bab Jedid Ã  Essiyouri,

-la place des Martyrs, connue sous le nom de place Bab Jelladine.

La municipalitÃ© a soulignÃ© que des sanctions fermes seront appliquÃ©es en cas dâ€™infraction, incluant la saisie du matÃ©riel des contrevenants.

Ces dispositions sâ€™inscrivent dans le cadre des prÃ©paratifs intensifs menÃ©s Ã  Kairouan afin dâ€™accueillir, dans les meilleures conditions, les milliers de fidÃ¨les et visiteurs attendus pour cette cÃ©lÃ©bration religieuse et culturelle de grande ampleur.

Gnetnews

 

 

