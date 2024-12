Kairouan : Suivi des travaux de la centrale photovoltaÃ¯que

Kairouan : Suivi des travaux de la centrale photovoltaïque

Dimanche 1er décembre 2024, Wael Chouchane, Secrétaire d’État chargé de la Transition Énergétique, a effectué une visite de suivi au chantier de la centrale solaire photovoltaïque de la région de Kairouan. Il était accompagné du gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargoui, du député Nabil Hamdi, de membres des conseils locaux, de cadres régionaux, ainsi que des représentants de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG).

Cette visite a également vu la participation d’une délégation d’AMEA Power, l’entreprise supervisant le projet, dirigée par le directeur régional général, Souheib Amara, et le chef de projet, Hamza Barkat. Étaient également présents des représentants de China Energy, l’entreprise chinoise chargée de la réalisation des travaux.

Un projet phare pour l’avenir énergétique de la Tunisie

Lors de cette visite, une réunion a permis de faire le point sur l’avancement des travaux, notamment le début des travaux d’ingénierie civile et l’arrivée des équipements nécessaires. La feuille de route pour les prochaines étapes a été détaillée, avec un engagement ferme pour respecter les délais prévus.

Wael Chouchane a souligné l’importance de cette centrale solaire, dotée d’une capacité de 100 MW, pour réduire les coûts énergétiques et atteindre les objectifs nationaux en matière de transition énergétique. Il a insisté sur le respect strict des échéances fixées pour la finalisation du projet.

Responsabilité sociétale et initiatives locales

De son côté, Donia Mejri, directrice santé, sécurité et environnement chez AMEA Power, a mis en avant les actions de responsabilité sociétale associées à ce projet. Elle a annoncé plusieurs initiatives en faveur des communautés voisines, notamment l’installation de panneaux solaires pour les écoles et les centres de santé, l’achat d’équipements médicaux et la distribution de fourrage agricole dans la région.

Un projet inscrit dans un programme national ambitieux

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la première phase du programme de production d’électricité à partir des énergies renouvelables en Tunisie. Ce programme englobe cinq projets photovoltaïques d’une capacité totale de 500 MW répartis entre les gouvernorats de Tataouine (200 MW), Tozeur (50 MW), Sidi Bouzid (50 MW), et Kairouan (100 MW).

