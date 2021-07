Kais Saied: 5 millions de Tunisiens seront bientÃ´t vaccinÃ©s

Kais Saied: 5 millions de Tunisiens seront bientôt vaccinés

Le président de la République, Kais Saied, a déclaré lors de la réunion tenue d’urgence, dans la nuit du vendredi 23 juillet et qu’il a présidée au palais de Carthage, que la présidence de la République travaille d’arrache-pied pour fournir les vaccins aux Tunisiens.

Il a, en outre, indiqué que plus d’un million de doses de vaccins arriveront en Tunisie et que 5 millions de Tunisiens seront vaccinés dans les semaines à venir.

Gnetnews