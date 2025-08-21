Kaïs Saïed appelle à accélérer la réalisation des projets d’infrastructure et à sanctionner les retards injustifiés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 20 août 2025 au palais de Carthage le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, pour faire le point sur l’avancement de plusieurs projets, notamment dans le domaine des infrastructures, tels que les établissements hospitaliers et certains axes routiers à travers le pays.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de surmonter les obstacles ayant provoqué des retards dans la réalisation de nombreux chantiers. Il a dénoncé les lenteurs administratives, mais surtout les retards délibérés, citant l’exemple de projets dont les études ont duré des années, parfois recommencées après un simple changement de site, alors même que les financements étaient déjà disponibles. « Une telle situation est inacceptable et doit cesser immédiatement », a-t-il martelé.

Kaïs Saïed a également souligné l’importance de responsabiliser les gestionnaires et de remplacer sans hésitation les responsables défaillants par des profils compétents issus de l’enseignement supérieur. Selon lui, même ceux qui manquent d’expérience pourront l’acquérir, dès lors qu’ils s’engagent avec conviction dans ce qu’il a qualifié de « guerre de libération nationale », destinée à bâtir un développement irréversible.

Par ailleurs, le président a évoqué les projets de construction de nouveaux quartiers résidentiels dans le cadre de formules de location-vente, insistant sur la nécessité de fixer des prix adaptés aux revenus des bénéficiaires. Il a également appelé à concevoir des aménagements urbains permettant d’améliorer la qualité de vie des habitants dans tous les aspects du quotidien.

